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Три подростка купались в Неве в Санкт-Петербурге, один из них утонул
В Санкт-Петербурге подросток утонул во время купания в Неве, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что происшествие произошла на проспекте Обуховской обороны рядом с домом 108. Трое детей без сопровождения родителей купались в Неве. Один из них утонул. По предварительным данным, утонувшему ребёнку было было 15 лет. Отмечается, что в данном районе реки сильное течение, поэтому тело мальчика спасатели до сих пор не смогли найти.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 14 июня мальчик 2016 года рождения утонул рядом с посёлком Итанца в Прибайкальском районе Бурятии.
Уточняется, что происшествие произошла на проспекте Обуховской обороны рядом с домом 108. Трое детей без сопровождения родителей купались в Неве. Один из них утонул. По предварительным данным, утонувшему ребёнку было было 15 лет. Отмечается, что в данном районе реки сильное течение, поэтому тело мальчика спасатели до сих пор не смогли найти.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 14 июня мальчик 2016 года рождения утонул рядом с посёлком Итанца в Прибайкальском районе Бурятии.
Яна Таёжная