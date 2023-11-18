В Санкт-Петербурге прохожие нашли в парке младенца

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На территории «Отдельного парка» в городе Пушкине недалеко от Санкт-Петербурга прохожие обнаружили новорожденную девочку.
Ребёнок был завернут в одеяло, пишет РЕН ТВ. Прохожие нашли ребёнка утром 17 ноября. Женщина, обнаружившая младенца, немедленно позвонила в полицию. На место приехали правоохранители и врачи. Ребёнка госпитализировали.
Как девочка попала в парк, пока неизвестно. Подробности устанавливают.
Ранее сообщалось, что в красноярском городе Ачинск пропал 12-летний мальчик Дима.
Пропавшего ребенка ищут уже вторые сутки, завили в местной поисковой организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Как сообщила руководитель организации Оксана Василишина, ребенок пропал днем 16 ноября. Он ушел из школы, но не пришел домой.
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«Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит», - сообщил источник.
Ранее сообщалось, что в красноярском городе Ачинск пропал 12-летний мальчик Дима.
Пропавшего ребенка ищут уже вторые сутки, завили в местной поисковой организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Как сообщила руководитель организации Оксана Василишина, ребенок пропал днем 16 ноября. Он ушел из школы, но не пришел домой.
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Мария Фирсова