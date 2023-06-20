В Санкт-Петербурге ребёнок попал в реанимацию после купания в бассейне

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3-летний ребёнок оказался в реанимации, чуть не утонув в бассейне при отеле
В Сестроторецке 3-летний мальчик госпитализирован в реанимацию. Он чуть не утонул в бассейне при отеле «Скандинавия», пишет РЕН ТВ.
Состояние мальчика оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают следователи.
Ранее сообщалось, что в Москве подросток утонул в реке после прыжка с тарзанки. «Осторожно, Москва» пишет, что подросток прыгнул с тарзанки в реку и начал тонуть. По словам очевидцев, его друг прыгнул за ним в воду и пытался спасти. Но тоже пострадал.
Состояние мальчика оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают следователи.
Мария Фирсова