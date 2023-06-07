В Санкт-Петербурге ребенок пострадал от взрыва самодельной петарды

Фото: Фотобанк Московской области
Самодельная петарда взорвалась в Санкт-Петербурге, из-за этого пострадал пятиклассник
Ученик пятого класса из Санкт-Петербурга вместе со своим приятелем решил испытать в лесу самодельную петарду. В итоге, один из мальчиков оказался в медучреждении. Об этом сообщает «78.ru».
По информации источника, 11-летний школьник с приятелем взорвали самодельную петарду, когда находились на опушке леса. В результате, один из детей получил ожоги рук, лица, а также предплечий.
Уточняется, что в медучреждение его привезла мать. Он рассказал врачам, что самостоятельно поджег предмет, однако не успел отойти в сторону.
Ранее «Радио 1» сообщало, что одиннадцатиклассница впала в кому из-за «Мистера Сидра» в Курганской области.
По информации источника, 11-летний школьник с приятелем взорвали самодельную петарду, когда находились на опушке леса. В результате, один из детей получил ожоги рук, лица, а также предплечий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что одиннадцатиклассница впала в кому из-за «Мистера Сидра» в Курганской области.
Татьяна Лаврова