В Санкт-Петербурге школьник нашёл мертвеца в заледенелой канаве

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Закованный в лед труп мужчины обнаружили в канаве в Приморском районе Санкт-Петербурга.
78.ru пишет, что это произошло в пятницу, 17 ноября. Труп находился подо льдом в канаве под виадуком на Планерной улице. Находку обнаружил 16-летний подросток.
Тело в морге, где установят причину смерти. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Личность погибшего пока не установили.
Ранее сообщалось, что в убийстве 12-летнего Димы, которого искали в Ачинске двое суток, признался его 11-летний друг. По словам отца мальчика, в день пропажи Дима приходил к ним домой и остался ночевать в курятнике. А за огородом дома, где проживает мальчик, который признался в убийстве, нашли следы крови. Школьника задержали. У него взяли кровь на экспертизу, но, по его словам, он не употреблял ни наркотики, ни алкоголь.
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Мария Фирсова