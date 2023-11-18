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В Санкт-Петербурге школьник нашёл мертвеца в заледенелой канаве

18 ноября 2023, 19:55
Фото: istock/artolympic

Фото: istock/artolympic

Закованный в лед труп мужчины обнаружили в канаве в Приморском районе Санкт-Петербурга.
78.ru пишет, что это произошло в пятницу, 17 ноября. Труп находился подо льдом в канаве под виадуком на Планерной улице. Находку обнаружил 16-летний подросток.

Тело в морге, где установят причину смерти. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Личность погибшего пока не установили.


Ранее сообщалось, что в убийстве 12-летнего Димы, которого искали в Ачинске двое суток, признался его 11-летний друг. По словам отца мальчика, в день пропажи Дима приходил к ним домой и остался ночевать в курятнике. А за огородом дома, где проживает мальчик, который признался в убийстве, нашли следы крови. Школьника задержали. У него взяли кровь на экспертизу, но, по его словам, он не употреблял ни наркотики, ни алкоголь.

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#санкт-петербург
#полиция
#труп
#новости
#происшествие
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Грузчики запросили у женщины 75 тыс. вместо 10 и выкинули мебель на асфальт
18 ноября 2023, 20:22

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Грузчики выкинули мебель женщины на асфальт, потому что та отказалась платить за услуги 75 тысяч рублей.
Mash пишет, что изначальной суммой была 10тысяч рублей, но когда шкаф привезли по адресу, грузчики предъявили совсем другу смету за работу. 

Женщина нашла в Интернете компанию «ИП ГРОЗАВУ ДАВИД ОЛЕГОВИЧ». По телефону объяснила, что ей нужно только два грузчика, а в итоге приехали пять 

По прибытии на второй адрес грузчики выдвинули смету в 75 тысяч рублей. Туда вошли услуги, которые женщина не заказывала. Заказчица отказалась платить и собралась вызывать полицию. Мужчины попытались отговорить её от звонка и снизили ценник до 25, а потом и вовсе до 15 тысяч рублей. 

В итоге женщина перевела им только 30% суммы, а грузчики в ответ выбросили мебель на асфальт. Полиция проведёт проверку. 

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#женщины
#работа
#новости
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В Ачинске друг пропавшего школьника признался в его убийстве
18 ноября 2023, 19:48

Фото: istock / eranicle

В убийстве 12-летнего Димы, которого искали в Ачинске двое суток, признался его 11-летний друг.
РЕН ТВ пишет, что, по словам отца мальчика, в день пропажи Дима приходил к ним домой и остался ночевать в курятнике. А за огородом дома, где проживает мальчик, который признался в расправе, нашли следы крови. Школьника задержали. У него взяли кровь на экспертизу, но, по его словам, он ничего не употреблял.

По словам соседки, убийца рос сам по себе, часто вёл себя агрессивно и матерился. 

Напомним, 12-летний школьник Дима из Ачинска пропал 16 ноября. Его мать начала бить тревогу, когда он не вернулся из школы. 18 ноября труп ребёнка был найден в реке.

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#дети
#убийство
#школьник
#полиция
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В Чехии полиция сорвала концерт комику Славе Комиссаренко
18 ноября 2023, 15:24

Фото: istockphoto/klyaksun

В чешском городе Брно вечером 17 ноября выступал комик Слава Комиссаренко. Его выступление спустя час после начала сорвала полиция.
Об этом рассказал местный блогер Кирилл Корупаев на своей странице в соцсети, пишет «Стархит». Спустя час после начала комик остановил выступление. Его пригласили пройти за сцену. Через некоторое время, Комиссаренко снова вышел к зрителям и заявил, что у них осталось 2 минуты до завершения концерта.

Охрана и правоохранители попросили публику покинуть помещение в срочном порядке. По словам очевидцев, стражи правопорядка ворвались даже в женский туалет, чтобы поторопить посетительниц пройти к выходу.

«На выходе у входа в клуб оказалось несколько автозаков и пара ментовских машин с чешской полицией», —рассказала одна из зрительниц.
Ни Комиссаренко, ни организаторы инцидент не прокомментировали. 

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#концерт
#полиция
#зрители
#шоу-бизнес
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В Бразилии фанатка умерла на концерте Тейлор Свифт
18 ноября 2023, 14:49

Фото: istockphoto/OGULCAN AKSOY

Певица Тейлор Свифт в социальной сети рассказала, что на её концерте в рамках тура Eras в Бразилии умерла фанатка.
О ЧП в Рио-де-Жанейро также написало издание Daily Mail. По словам Свифт, девушка чувствовала себя плохо ещё до начала шоу.

«Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода», — написала Тейлор Свифт. 
23-летнюю девушку звали Ана Клара Беневидес. Возможно, ей стало плохо из-за жары и духоты на стадионе. Из-за этого случился сердечный приступ. Девушка умерла в больнице после госпитализации.

Во время концерта Свифт бросила со сцены бутылку с водой другой девушке, которой стало плохо. Затем певица приостановила шоу, требуя от организаторов выдать бутылки с водой зрителям.

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#концерт
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#смерть
#бразилия
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В Пятигорске следователя уволили за инфоцыганство
18 ноября 2023, 14:35

Фото:.istockphoto/ilona titova

Женщина продавала обучающие курсы по удаленной работе.
Baza пишет, что 30-летняя капитан юстиции работала следователем, а в 2020 году ушла в декрет. Она воспитывала двоих детей и параллельно решила подзаработать в свободное время. Женщина устроилась в онлайн-школу «наставником». Она обещала ученикам, что за 4.500 рублей они освоят 25 вымышленных востребованных профессий.

В онлайн-школе преподавали курс по рилсам, по созданию стикеров, а также можно было приобрести мини-курсы «упаковка профиля», «прогревы в продажах» и «распаковка». Екатерина продавала обучение через социальную сеть.

Но потом её доходами заинтересовались коллеги-следователи: оказалось, на счету женщины откуда-то взялись 2,6 млн рублей, которые ей точно не платили на службе. 

Сотрудницу уволили, а дело направили следователям. Женщине грозит срок за незаконное предпринимательство.

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#полиция
#новости
#следователи
#россия
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В Ачинске обнаружили пропавшего школьника мертвым с ножевым ранением
18 ноября 2023, 14:24

Фото: istockphoto/standret

На теле 12-летнего Димы, которого искали двое суток, обнаружили ножевое ранение.
РЕН ТВ сообщает, что труп мальчика лежал в реке Мазулька на окраине Ачинска, в районе улицы 3-я Западная.

«Были признаки насильственной смерти. Предварительно, нашли ранение от ножа», – сообщил источник.
Напомним, мальчик ушел из школы 16 ноября, но домой не вернулся. Его мать забила тревогу. Он и раньше уходил из дома, но возвращался. Правоохранители и волонтеры искали школьника 2 дня. Сегодня его обнаружили мертвым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Преступникам грозит срок вплоть до пожизненного.

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#дети
#школьник
#полиция
#убийство
#новости
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Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Полиция: смерть двоих россиян в Индии не носила насильственного характера
18 ноября 2023, 14:18

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Смерть двоих россиян в Индии, по имеющимся данным, не носила насильственного характера, передают РИА Новости в посольстве России со ссылкой на данные полиции.
Напомним, что сотрудники полиции штата Химачал-Прадеш сообщили, что нашли тела двух россиян в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с погибшими были мобильные телефоны и документы, а также записка, предварительно написанная женщиной, с указанием передать через посольство ее телефон ее семье в России.

В другой записке содержалась была просьба отправить вещи туристов в российское посольство.

Уточняется, что в Индии в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш нашли тела двух туристов из России — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины.

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 В Волгограде ищут мужчину, который в июне уехал на отдых с друзьями. 

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#вещи
#документы
#тела
#индия
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В Волгограде ищут мужчину, который в июне уехал на отдых с друзьями
18 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/syahrir maulana

В Волгограде разыскивают 34-летнего Дмитрия Ястребова, он с 28 июня не выходит на связь.
V1 пишет, что в последний раз его видели в районе Тулака в частном доме с друзьями. Там они отдыхали несколько дней. При этом друзья либо отказываются комментировать, что произошло 28 июня, либо говорят, что он пропавший поехал отдыхать в Адлер. 
Близкие предполагают, что в тот вечер в доме могло произойти что-то ужасное, о чем друзья молчат. 

«Связь с Дмитрием прервалась 28 июня. На звонки и СМС он не отвечает. Один из друзей сказал: «Не ищите его. Он живет в Родниковой Долине, делает ремонты квартир». Но там никто его не видел. Другой сказал, что Дмитрий уехал на море в Адлер. Третий вообще не комментирует, заявляя, что не хочет во всём этом участвовать. Но в чем «всём» — не говорит». —говорит Екатерина, друг детства пропавшего. 
По словам женщины, полиция не ищет мужчину. 

«Полиция нам только сказала, что они его пробивали по ж/д-базе. На имя Дмитрия был забронирован билет на 30 июня Дмитрием. Но выкуплен ли он и сел ли Дмитрий на поезд, они не знают»,-рассказыват женщина.
У Дмитрия есть двое детей, бывшая жена и мачеха. 

Приметы мужчины: высокий, примерно 180 см, плотный. На правой ноге татуировка медведя. Шрамы от ожогов на руке, ухе и брови (слева). Серые глаза, светлые волосы. В день пропажи был в джинсовых шортах и футболке.

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#происшествие
#полиция
#инцидент
#розыск
#россия
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В Сочи домашний кот прогнал медведя со двора
18 ноября 2023, 12:41

Фото: istockphoto/Nils Jacobi

На Красной Поляне в Сочи домашний кот не испугался дикого медведя и прогнал его с хозяйского участка.
Тг-канал «Россия. Кубань | Новости» опубликовал видео, где видно, как кот прогоняет лесного хищника. 
ЧП случилось на одном из подворий в Красной Поляне. Медведь пробрался на частный участок ночью. Отважный кот налетел на медведя и зашипел. Медведь, не ожидавший атаки, предпочел сбежать и найти пропитание в другом месте.

Ранее в польском лесничестве «Лутовиска» произошёл опасный инцидент с участием дикого медведя. Зверь напал на экоактивиста, который ранее приложил много усилий для создания защитной зоны вокруг берлоги хищника.

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