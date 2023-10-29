В Санкт-Петербурге школьники напали на мигранта в метро

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21-летний мигрант из Таджикистана обратился в полицию Санкт-Петербурга с жалобой на подростков, которые якобы стреляли в него в метро.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось 29 октября на станции метро «Удельная». По словам мужчины из Таджикистана, в подземке трое подростков стреляли в него из газового пистолета.
Полицейские задержали трёх несовершеннолетних братьев 13 и 15 лет и их 15-летнего товарища. Все юноши – ученики частной школы. У несовершеннолетних изъяли охотничий спусковой механизм, а их родителям выписан протокол о неисполнении их обязанностей по воспитанию детей.
Грузчик тоже понесёт административную ответственность. Выяснилось, что он нарушил режим пребывания в РФ.
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Полицейские задержали трёх несовершеннолетних братьев 13 и 15 лет и их 15-летнего товарища. Все юноши – ученики частной школы. У несовершеннолетних изъяли охотничий спусковой механизм, а их родителям выписан протокол о неисполнении их обязанностей по воспитанию детей.
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Мария Фирсова