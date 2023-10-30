В Санкт-Петербурге школьнику выстрелили в лицо на улице

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14-летнего петербуржца доставили в больницу после выстрела в лицо на Камышовой улице.
«Фонтанка» пишет, что юноша вступил в конфликт с двумя мужчинами. Один из которых достал ракетницу и выстрелил прямо в лицо школьнику. Подростка госпитализировали в отделение офтальмологии, где диагностировали ожог роговицы.
Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего и ищут мужчин.
Ранее американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете. Нападение случилось ночью 25 октября в городе Солт-Лейк-Сити, Юта. Скейтбордист проезжал мимо 23-летнего Райана Нила Дэвиса. Мужчина внезапно достал мачете, замахнулся и нанёс удар по его левому предплечью. Парень получил рваную рану.
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Мария Фирсова