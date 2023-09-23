В Санкт-Петербурге сотрудники МВД придумали схему обмана девушек

Фото: IStock/Foremniakowski
Мужчины знакомились с жертвами в приложениях, а после секса оставляли им на тумбочке деньги.
В этот момент в дверь стучался полицейский. После чего требовал взятку за непривлечение по статье «Занятие проституцией». SHOT пишет, что задержаны трое сотрудников МВД.
Задержаны двое оперуполномоченных и начальник отдела по борьбе с преступлениями против личности отдела МВД России по Красногвардейскому району Теймур Гусейнов. Они нашли двух молодых людей и придумали сценарий. Роль полицейского, который внезапно накрывал квартиру «проститутки», играл опер. Он отвозил жертв в отдел, где его коллега вымогал деньги у девушек.
В чатах, где девушки обсуждают неудачные свидания, написано минимум о 5 жертвах, которых брали «с поличным» и пытались обмануть.
В полицию обратилась одна из пострадавших, которую заставили заплатить 50 тысяч рублей. В противном случае ей угрожали привлекать её к ответственности за проституцию каждый день. Также девушке предлагали «общее покровительство» при занятии проституцией, если она хочет продолжать этим заниматься. Но за это ей нужно было платить 100 тысяч рублей каждый месяц.
Возбуждены уголовные дела за вымогательство взятки и посредничество во взяточничестве. Молодые люди, которые спали с девушками, под подпиской о невыезде.
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Задержаны двое оперуполномоченных и начальник отдела по борьбе с преступлениями против личности отдела МВД России по Красногвардейскому району Теймур Гусейнов. Они нашли двух молодых людей и придумали сценарий. Роль полицейского, который внезапно накрывал квартиру «проститутки», играл опер. Он отвозил жертв в отдел, где его коллега вымогал деньги у девушек.
В полицию обратилась одна из пострадавших, которую заставили заплатить 50 тысяч рублей. В противном случае ей угрожали привлекать её к ответственности за проституцию каждый день. Также девушке предлагали «общее покровительство» при занятии проституцией, если она хочет продолжать этим заниматься. Но за это ей нужно было платить 100 тысяч рублей каждый месяц.
Возбуждены уголовные дела за вымогательство взятки и посредничество во взяточничестве. Молодые люди, которые спали с девушками, под подпиской о невыезде.
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Мария Фирсова