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В Санкт-Петербурге сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу

26 ноября 2023, 17:53
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге при госпитализации получила черепно-мозговую травму жительница блокадного Ленинграда. По информации «Фонтанки», пожилую женщину в холле госпиталя ветеранов войн уронили с тележки-каталки.
По словам одного из петербуржцев, 95-летняя пострадавшая приходится его супруге бабушкой. В ночь на 25 ноября блокаднице стало плохо и родственники вызвали скорую. Фельдшер счёл необходимым доставить пациентку в госпиталь ветеранов войн Санкт-Петербурга.

«В холле сотрудница скорой три раза ударила по низу кушетки, кушетка покосилась. Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», — цитирует издание слова очевидца.


У пенсионерки диагностировали гематому и закрытую черепно-мозговую травму, её направили в реанимацию.

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#человек
#госпиталь
#санкт-петербург
#пенсионерка
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В Ростове монтажник перерезал трос напарнику, который был на пятом этаже
26 ноября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Ростове-на-Дону монтажник-высотник перерезал страховочный трос напарнику, который висел на высоте пятого этажа, во время ремонта фасада здания.
Telegram-канал Mash пишет, что 47-летний монтажник вместе с коллегой начали обсуждать обязанности друг друга. Диалога не случилось. Мужчина схватился за ножницы и перерезал веревку товарища.

Пострадавший упал с 15-метровой высоты. Ему на помощь пришли прохожие. Монтажника госпитализировали с многочисленными травмами. Он уже перенес несколько операций. 

Пострадавший в тяжёлом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Челябинске мужчина прострелил соседу колено из-за громкой музыки

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#происшествие
#работа
#полиция
#скорая помощь
#новости
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В Мытищах ищут мужчину, убившего чихуахуа ударом ноги
26 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/artolympic

Мужчина разозлился из-за лая.
SHOT пишет, что жительница ЖК «Пироговская Ривьера» рано утром гуляла с трёхлетним чихуахуа Элвином. Им навстречу вышел мужчина из подъезда. Собака начала лаять. Девушка потянула на себя поводок, но, по словам хозяйки чихуахуа, лай вывел местного жителя из себя. Он со всей силы размахнулся ногой и ударил собаку. Элвин скончался на месте. 

Хозяйка отвезла труп питомца ветврачам, которые проведут вскрытие. Девушка написала заявление в полицию с просьбой найти агрессивного соседа. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В данный момент подозреваемого ищут.

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#мытищи
#подмосковье
#собака
#питомцы
#происшествие
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На рейсе «Аэрофлота» пострадал человек во время турбулентности
26 ноября 2023, 17:36

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что рейс авиакомпании Петропавловск-Камчатский — Москва попал в зону сильной турбулентности. Пассажирка, не находящаяся в своём кресле, пострадала, пишет РИА Новости.
«При выполнении рейса SU1731 Петропавловск-Камчатский - Москва от 24.11.2023 воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности. Безопасности полета угрозы не было. Командир воздушного судна быстро вывел самолет из зоны турбулентности», — цитирует агентство текст сообщения.

В «Аэрофлоте» отметили, что из-за особенностей природного явления такой вид турбулентности спрогнозировать невозможно. В целях безопасности пассажирам рекомендуют находиться с застегнутыми ремнями на протяжении всего полета.

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#самолет
#москва
#судно
#аэрофлот
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В США ранили полицейского Дерека Шовина, запустившего мировую волну протестов
26 ноября 2023, 16:54

Фото: istockphoto/RuslanKaln

В американской тюрьме попытались убить экс-полицейского Дерека Шовина.
В 2020 году Шовина посадили за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство Флойда дало старт протестному движению Black lives matter по всему миру.

Накануне в тюрьме Дерека Шовина несколько раз ударили ножом. Мужчина в больнице. В тюрьме он должен был отбыть 22 года. 

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер после гибели подростка в результате поножовщины вспыхнули беспорядки.

Об этом информирует радиостанция France Bleu. Полицейские уже задержали 20 человек.Трагедия случилась во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром.

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#сша
#политика
#новости
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В Челябинске мужчина прострелил соседу колено из-за громкой музыки
26 ноября 2023, 16:40

Фото: iStock/nixki

Житель Челябинска выстрел в соседа из пистолета.
Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash. ЧП случилось в Челябинске. Мужчина включил своей жене, которая страдает болезнью Паркинсона, татарскую музыку. Так он хотел её отвлечь перед приемом лекарств.

Это не пришлось по душе соседу сверху. Он спустился, чтобы сказать о своём недовольстве. В итоге разборки закончился тем, что недовольный шумом мужчина выстрелил в ногу соседа из пистолета.

Пострадавшего госпитализировали. Ему диагностировали травму колена и ушибы.

Полиция выясняет, откуда у соседа взялось оружие.

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#происшествие
#соседи
#новости
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В Турции проливные дожди затопили населённые пункты
26 ноября 2023, 15:42

Фото: istockphoto/chameleonseye

Проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе страны.
Телеканал TRT сообщает, что подтопления возникли в нескольких турецких городах провинции Анталья. Но это касается населённых пунктов, которые далеки от туристических объектов. 

Более всего пострадал Измир. Там море вышло из берегов из-за обильных осадков.

В ближайшие часы, по данным синоптиков, ливни пройдут и в центральной части Турции.

Ранее о снежных рекордах в следующем месяце москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В Telegram-канале он сообщил, что декабрь будет самым снежным более чем 70 лет. По данным эксперта, наибольший прирост снежного покрова возможен уже в конце ноября и 3 декабря.


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#турция
#наводнение
#происшествие
#город
#мир
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У берегов Греции затонуло грузовое судно, есть погибшие
26 ноября 2023, 15:13

Фото: istockphoto/Wirestock

Грузовое судно потерпело крушение рядом с греческим островом Лесбос.
Сообщается о 14 погибших членах экипажа, сообщает агентство AMNA.

Грузовое судно потерпело крушение в 4,5 морской мили к юго-западу от Лесбоса. В данный момент ведётся поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера греческих портовых служб, вертолет ВВС и фрегат ВМС.

Грузовое судно Raptor двигалось в Турцию с поставкой соли. На корабле работали два сирийца, четверо индийцев и восемь египтян. В 7:00 утра судно сигнализировало о механической неисправности, а в 8:20 пропало с радаров.

Портал NewsIt.gr пишет, что судно было под флагом Коморских островов. Одного моряка удалось спасти, поиски остальных членов экипажа ведутся. 

Ранее, в октябре, в Северном море произошло столкновение двух грузовых суден. В аварии скончался один человек, ещё четверо числятся пропавшими без вести. 

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#происшествие
#мир
#греция
#трагедия
#новости
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МВД РФ разыскивает пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
26 ноября 2023, 14:53

Фото: iStock/Dzurag

МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta* Стоуна Энди Марка по уголовной статье. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на базу данных ведомства.
«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — говорится в публикации.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

**Организация, выполняющая функцию иностранного агента
#мвд
#розыск
#ук
#человек
#люди
#рф
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В Туле начали восстанавливать поврежденные БПЛА окна в многоэтажке
РИА Новости: В Туле начали восстанавливать поврежденные БПЛА окна в многоэтажке
26 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/ivansmuk

В Туле приступили к восстановлению окна в многоэтажке, повреждённого в результате утренний атаки дроном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.
«На данный момент окна еще не восстановили», — цитирует агентство слова собеседника.

Представители экстренных служб рассказали, что восстановление остекления уже ведётся. Уточняется, что люди временно разместились у родственников в ожидании завершения работ.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ранее сообщил, что над территорией Тульской области в ночь на 26 ноября была пресечена атака БПЛА. Один из них в результате потери управления врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Один из жильцов получил ранение, остекление трёх квартир повреждено. Отмечается, что серьёзных повреждений нет

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