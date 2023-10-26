В Санкт-Петербурге таксист вместо сдачи с пяти тысяч рублей сломал ногу клиенту

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В Санкт-Петербурге водитель такси сломал ногу пассажиру, так как не смог дать ему сдачу с пятитысячной купюры.
Спустя время, 24 октября, пострадавший получил медицинское заключение о переломе лодыжки, что является тяжким вредом для здоровья. 25 октября пассажир написал заявление, а таксист был задержан. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Его заключили под стражу.
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Алина Юрчак