В Санкт-Петербурге у вратаря хоккейного клуба СКА Иванова угнали машину

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У вратаря Сергея Иванова угнали машину в Санкт-Петербурге
«Известия» пишут, что 19-летний игрок хоккейного клуба СКА Сергей Иванов обратился в полицию 1 июля.
Хоккеист сообщил об угоне черного Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Стоимость машины игрок оценил в 2,6 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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Хоккеист сообщил об угоне черного Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Стоимость машины игрок оценил в 2,6 млн рублей.
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Мария Фирсова