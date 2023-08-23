В Санкт-Петербурге умер мальчик с инвалидностью, которого нашли в озере без сознания

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В Петербурге умер 12-летний ребёнок с инвалидностью, которого оставили без присмотра на берегу озера.
РЕН ТВ пишет, что 43-летняя женщина вместе с сожителем и сыном отправилась к Солдатскому озеру. Потом мать отлучилась и оставила мальчика с ДЦП под присмотром «отчима». Мужчина уснул, а мальчик направился к берегу. Когда отчим проснулся, ребёнок уже лежал без сознания в воде вниз лицом.
Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. На следующий день он скончался в больнице. Медикам не удалось его спасти.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Матери мальчика предъявили обвинение.
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Мария Фирсова