В Санкт-Петербурге в аварии погибли четверо военнослужащих

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что погибшие при столкновении военного грузовика и двух легковых автомобилей были срочниками.
В грузовике «Урал-4320» находилась группа бойцов 33-й бригады Росгвардии. На 84-м км КАД водитель иномарки, ехавший впереди, резко затормозил. Чтобы не столкнутся с автомобилем, водитель-сержант резко вывернул руль влево. Ему не удалось справиться с управлением.
Автомобиль занесло. Он вылетел на середину трассы, где ударился об отбойник, а потом перевернулся. Четверо бойцов, находившихся в кузове грузовика, скончались. Ещё трое, среди которых командир инженерно-саперного взвода, травмировались. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии.
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Автомобиль занесло. Он вылетел на середину трассы, где ударился об отбойник, а потом перевернулся. Четверо бойцов, находившихся в кузове грузовика, скончались. Ещё трое, среди которых командир инженерно-саперного взвода, травмировались. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии.
«Особенно трагично, что все погибшие совсем молодые ребята, проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один спустя несколько часов», —сообщил Александр Хинштейн.Читайте также:
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Мария Фирсова