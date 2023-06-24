В Санкт-Петербурге в «ЧВК Вагнер Центр» вошли силовики

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Возможно, в «ЧВК Вагнер Центре» начались обыски, пишет «Фонтанка»
Сообщается, что к зданию подъехали два автобуса с ОМОН и Росгвардией, вместе с людьми в гражданском они зашли внутрь.
Ранее сообщалось, что в сети появились кадры прибытия ЧВК «Вагнер» в штаб ЮВО в Ростове. В сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который, как утверждается, вместе со своими бойцами находится в штабе Южного военного округа. В ролике он говорит, что его ЧВК блокировала город.
Ранее сообщалось, что в сети появились кадры прибытия ЧВК «Вагнер» в штаб ЮВО в Ростове. В сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который, как утверждается, вместе со своими бойцами находится в штабе Южного военного округа. В ролике он говорит, что его ЧВК блокировала город.
Мария Фирсова