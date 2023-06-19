В Санкт-Петербурге в квартире обнаружен мужчина с простреленной головой

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Убитого 43-летнего петербуржца обнаружили в квартире на Гатчинской улице
РЕН ТВ пишет, что в Санкт-Петербурге 18 июня обнаружен труп мужчины с простреленной головой. Тело нашёл сосед погибшего.
Труп направлен в морг, где установят причину смерти.
Сообщается, что в 2016 году мужчина был осужден по статье «Нанесение побоев».
Ранее в Петербурге неизвестные жестоко избили 45-летнего мужчину. Уточняется, что происшествие произошло около 5 часов утра в понедельник, 12 июня, на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
Труп направлен в морг, где установят причину смерти.
Ранее в Петербурге неизвестные жестоко избили 45-летнего мужчину. Уточняется, что происшествие произошло около 5 часов утра в понедельник, 12 июня, на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
Мария Фирсова