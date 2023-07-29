В Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина

Фото: Фотобанк Московской области
Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга.
В ночь на 29 июля в пожаре погибла 39-летняя женщина.
Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.
На месте происшествия работают следователи, чтобы выяснить причины и обстоятельства смерти женщины.
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Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.
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Мария Фирсова