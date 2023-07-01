В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов и скрылся

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Сотрудники полиции в Петербурге задержали водителя, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
Пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Mazda, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в Колпинском районе поздно вечером 30 июня.
Сообщается, что в результате ДТП 22-летний пешеход скончался на месте, 19-летний — госпитализирован в тяжелом состоянии.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали 36-летнего мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения.
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Инцидент произошел в Колпинском районе поздно вечером 30 июня.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали 36-летнего мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения.
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Екатерина Коршунова