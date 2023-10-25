В Санкт-Петербурге вор проломил пол в квартире, чтобы украсть валюту и ювелирку

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который проломил пол в квартире и похитить валюту и ювелирные украшения общей суммой примерно 230 тысяч рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел в Выборгском районе города, утром 24 октября 58-летний местный житель проник в квартиру петербуржца, находящуюся на первом этаже, сделав отверстие в полу на кухне. Вор украл 1200 долларов, 85 евро и ювелирные украшения.
По горячим следам правоохранительным органам удалось поймать похитителя. Мужчину доставили в изолятор, а награбленное изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Сообщается, что ранее задержанный не привлекался к ответственности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Варшаве 22-летний мужчина притворялся манекеном в торговых центрах, чтобы воровать. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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По горячим следам правоохранительным органам удалось поймать похитителя. Мужчину доставили в изолятор, а награбленное изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Сообщается, что ранее задержанный не привлекался к ответственности.
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Алина Юрчак