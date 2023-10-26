В Санкт-Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру на 230 тысяч рублей

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В Санкт-Петербурге задержан мужчина, сделавший подкоп для того, чтобы вынести из квартиры на первом этаже около 230 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу.
В главном управлении добавили, что задержанным оказался 58-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящее время он взят под стражу, похищенные деньги и драгоценности изъяты. Открыто уголовное дело по статье «Кража» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
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