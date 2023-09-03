В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе

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Крупный пожар произошёл на территории нефтебазы «Ручьи» в Санкт-Петербурге.
78.ru пишет, что клубы дыма видят жители сразу нескольких питерских районов. Есть предположение, что загорелась заправочная цистерна.
По данным МЧС, пожар полыхает в ангаре площадью 800 квадратных метров.
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По данным МЧС, пожар полыхает в ангаре площадью 800 квадратных метров.
«В 11:18 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,- сказано в сообщении пресс-службы МЧС.К тушению пожара на Пискаревском проспекте привлекли 12 единиц техники и 60 пожарных.
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Мария Фирсова