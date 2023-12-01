В Санкт-Петербурге взорвался баллон с химикатами, есть пострадавшие

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В Санкт-Петербурге во время пожара в ангаре, взорвался баллон с химикатами. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, в результате инцидента пострадал один из рабочих. Мужчина экстренно госпитализирован с ожогом 50% тела. На место происшествия прибыли пожарные. Причины возгорания выясняются.
Прежде сообщалось о крупном пожаре на рынке «Садовод» в Москве. По предварительным данным, в одном из торговых павильонов произошло замыкание проводки. Два человека были госпитализированы. Возгорание достигло 600 кв.метров.
Позже выяснилось, что при тушении пожара, с крыши сорвался сотрудник МЧС. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.
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Прежде сообщалось о крупном пожаре на рынке «Садовод» в Москве. По предварительным данным, в одном из торговых павильонов произошло замыкание проводки. Два человека были госпитализированы. Возгорание достигло 600 кв.метров.
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Анастасия Крестьянова