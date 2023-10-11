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В Санкт-Петербурге юные хоккеисты изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой

11 октября 2023, 00:37
Фото: iStock/JohnAlexandr

Фото: iStock/JohnAlexandr

В Санкт-Петербурге прокуратура проводит проверку по факту инцидента в одном из местных хоккейных клубов. Об этом пишет «Фонтанка».
Вечером 10 октября женщина сообщила в полицию, что её 12-летнего сына после тренировки по хоккею избили и вставили в анус клюшку. В медицинском учреждении подтвердили, что около 21:00 врачи осмотрели подростка, у которого диагностирована травма прямой кишки.

Пострадавшего опросил инспектор ОДН. Юноша рассказала, что около восьми вечера закончилась тренировка и он отправился в раздевалку. За ним отправились остальные 20 игроков команды.


Мальчики начали бросаться в него мусором и теннисным мячом, после чего началась драка. Ребята повалили юношу на пол, держали за ноги и душили. Затем они сняли с жертвы штаны и попытались засунуть в анус клюшку. Из-за удушающего захвата, у мальчика не было возможности позвать на помощь.

О произошедшем он рассказал маме. По её словам, конфликт между её сыном и другими членами команды длиться уже полтора года. Тренер и руководство хоккейного клуба знали об этом, но не реагировали на жалобы.

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В результате драки в центре Москвы погиб мужчина
Четверо мужчин подрались у торгового центра в центре Москвы, один из них погиб
10 октября 2023, 23:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В центре Москвы на Пресненской набережной разразился конфликт, в ходе которого четверо человек попали в драку, передает РИА Новости. Один из участников инцидента скончался. По данным прокуратуры, инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра.
Вечером во вторник стало известно, что один из мужчин умер в центре Москвы. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Полицейские также проводят оперативно-розыскные мероприятия для поиска и задержания участников драки.

Согласно информации столичной прокуратуры, конфликт между мужчинами начался возле торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной. В ходе инцидента один из участников нанес удары двум другим мужчинам, что привело к смерти одного из них, родившегося в 1987 году. Пресненская межрайонная прокуратура занимается расследованием происшедшего и устанавливает личность злоумышленника.

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Преподавателя из Екатеринбурга обнаружили мертвым в собственной квартире
10 октября 2023, 22:34

Фото: iStock/nito100

Преподавателя аграрного университета Игоря Олейника из Екатеринбурга обнаружили мертвым в собственной квартире, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, тревогу забили днем 10 октября соседи педагога. Сперва они услышали грохот в квартире Олейника, а затем обратили внимание на горящий свет в его квартире и работающий телевизор. 

Неравнодушные жильцы не раз вызывали полицию, однако, в квартиру так никто и не попал. В результате, соседи вскрыли дверь самостоятельно и обнаружили Олейникова мертвым.

Мужчине было 59 лет. 

Ранее жительница Екатеринбурга ехала на работу на автобусе, когда заметила в кустах тело мужчины без обуви в неестественной позе. Вместе с медиками правоохранители прибыли на место происшествия, где констатировали смерть мужчины за несколько дней до обнаружения, так как труп был сильно обморожен.

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Подростки убили мужчину возле «Афимолл сити» в Москве
10 октября 2023, 22:16

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Рядом со столичным ТРЦ «Афимолл сити» произошло убийство, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, мужчина повздорил в подростками, в результате спора завязалась драка. После, группа парней скрылась с места преступления, бросив на земле убитого.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности случившегося устанавливаются.

Сегодня вечером в Перми сотрудница МВД сбила двух артистов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации, женщина просто не пропустила пешеходов. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавших легкие травмы, от госпитализации артисты отказались.

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#полиция
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Bild: В Берлине учитель подрался со школьниками из-за войны в Изариле
10 октября 2023, 21:36

Фото: iStock/globalmoments

В Берлине школьники избили учителя из-за спора о войне в Израиле, сообщает Bild.
По информации СМИ, 14-летний подросток пришел в школу с флагом Палестины. Во дворе его заметил учитель и попытался отнять символ арабской страны, однако, парень сдаваться не планировал.

В результате, на педагога накинулись сразу несколько человек, повалили его на землю и начали пинать ногами. 

При этом, остается не ясным, кто решил первым применить физическую силу - поддерживающий Палестину подросток или болеющий за Израиль преподаватель. Судя по видео, первым, все же, ударил педагог, однако, он заявляет, что первый удар нанес ему именно школьник.

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#преподаватель
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#германия
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«Сто три тела»: Трупы палестинских боевиков нашли на границе с сектором Газа
i24 News: Более сотни тел бойцов ХАМАС обнаружены в израильском кибуце Беэри
10 октября 2023, 21:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Более сотни трупов боевиков ХАМАС обнаружили в израильском кибуце Беэри, сообщает i24 News.
«Сто три тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри недалеко от границы с сектором Газа», - прокомментировали ситуацию на телеканале. 

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. В настоящий момент Палестина обвиняет Израиль в применении запрещенных в большинстве стран боеприпасов с белым фосфором.

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Российские пожарные спасли кота из горящей квартиры
МЧС: В Выборге пожарные спасли кота из горящей квартиры
10 октября 2023, 21:18

Фото: iStock/.shock

В Выборге пожарные спасли кота из квартиры, где загорелся обогреватель, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.
«Электрообогреватель едва не лишил жизни пушистого жителя Выборга. Хозяева оставили сушиться вещи на электрообогревателе и ушли. От оставленного без присмотра отопительного прибора и произошло возгорание», - прокомментировали ситуацию представители министерства. 

Отмечается, что пожарных вызвали соседи погорельцев, когда почувствовали запах дыма. При пожаре никто не пострадал, однако, квартира теперь требует проведения ремонта. 

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в жилом доме Самары пострадали два человека. Журналисты выяснили, что взрыв произошел в квартире, которая принадлежит участнику спецоперации.

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В Перми сотрудница МВД сбила двух артистов на пешеходном переходе
10 октября 2023, 21:01

Фото: iStock/Motortion

В Перми сотрудница МВД сбила двух артистов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария случилась вечером 10 октября на Островской улицы.

Сотрудница правоохранительных органов передвигалась по городу на своем лично автомобиле в тот момент, когда дорогу переходили артисты Пермского театра.

По предварительной информации, женщина просто не пропустила пешеходов. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавших легкие травмы, от госпитализации артисты отказались.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. 

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В Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector 8 октября
10 октября 2023, 20:38

Фото: iStock/RamonCast

Сейсмологи в Норвегии сообщили о том, что зафиксировали вероятный «взрыв» 8 октября в районе газопровода Balticconnector.
Отмечается, что магнитуда оценивается в единицу.

Напомним, работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия. По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.

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Житель Екатеринбурга насмерть замерз рядом с могилой
Екатеринбурженка обнаружила труп мужчины по пути на работу
10 октября 2023, 20:10

Фото: iStock/Daria Kulkova

Жительница Екатеринбурга ехала на работу на автобусе, когда заметила в кустах тело мужчины без обуви в неестественной позе, сообщает E1.RU.
Добравшись до работы, ответственная женщина сразу позвонила в полицию. Вместе с медиками правоохранители прибыли на место происшествия, где констатировали смерть мужчины за несколько дней до обнаружения, так как труп был сильно обморожен. Его обнаружили неподалеку от могильного венка.

«Тело направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.

Также было установлено, что погибший - 46-летний местный житель. По факту гибели екатеринбуржца проводится проверка.

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