В Санкт-Петербурге юные хоккеисты изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой

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В Санкт-Петербурге прокуратура проводит проверку по факту инцидента в одном из местных хоккейных клубов. Об этом пишет «Фонтанка».
Вечером 10 октября женщина сообщила в полицию, что её 12-летнего сына после тренировки по хоккею избили и вставили в анус клюшку. В медицинском учреждении подтвердили, что около 21:00 врачи осмотрели подростка, у которого диагностирована травма прямой кишки.
Пострадавшего опросил инспектор ОДН. Юноша рассказала, что около восьми вечера закончилась тренировка и он отправился в раздевалку. За ним отправились остальные 20 игроков команды.
Мальчики начали бросаться в него мусором и теннисным мячом, после чего началась драка. Ребята повалили юношу на пол, держали за ноги и душили. Затем они сняли с жертвы штаны и попытались засунуть в анус клюшку. Из-за удушающего захвата, у мальчика не было возможности позвать на помощь.
О произошедшем он рассказал маме. По её словам, конфликт между её сыном и другими членами команды длиться уже полтора года. Тренер и руководство хоккейного клуба знали об этом, но не реагировали на жалобы.
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Пострадавшего опросил инспектор ОДН. Юноша рассказала, что около восьми вечера закончилась тренировка и он отправился в раздевалку. За ним отправились остальные 20 игроков команды.
О произошедшем он рассказал маме. По её словам, конфликт между её сыном и другими членами команды длиться уже полтора года. Тренер и руководство хоккейного клуба знали об этом, но не реагировали на жалобы.
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Диана Аванесян