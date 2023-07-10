В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание.

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Промышленное и складское здание в Петербурге загорелось на площади 3,5 тысяч квадратных метров, семь человек были эвакуированы, сообщили в телеграм-канале МЧС РФ.
Уточняется, что пожар произошел в промышленно-складском здании, расположенном в Калининском районе города.
Для тушения пожара мобилизованы 110 спасателей и 27 единиц техники. В настоящее время увеличивается численность группы, задействованной в ликвидации пожара.
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«Согласно первоначальной информации, огонь охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания, охваченного пламенем, было эвакуировано семь человек», — говорится в сообщении.
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Артем Кузьмин