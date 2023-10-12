В Санкт-Петербурге женщина попала в реанимацию после принятия душа

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В Санкт-Петербурге женщина получила серьезные ожоги тела, принимая душ. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, в Красногвардейском районе Петербурга 66-летняя женщина принимала ванную. Однако в какой-то момент из душа хлынул кипяток. Обваренная горячей водой пенсионерка была экстренно доставлена в больницу и помещена в ожоговую реанимацию.
Медики констатировали у нее 40% ожогов тела. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.
В Санкт-Петербурге это уже не первый случай. В феврале текущего года погибла 83-летняя женщина, которая обварилась кипятком в собственной квартире. Пострадавшую привезли в больницу, она находилась в состоянии шока. Медики зафиксировали ожоги 31% тела. Также 94-летняя женщина, пережившая блокаду Ленинграда, заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы.
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Элина Позднякова