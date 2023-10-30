В Санкт-Петербурге женщина потеряла паспорт и стала женой африканца

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Питерская прокуратура провела проверку исполнения требований миграционного законодательства после заключения брака между петербурженкой и африканцем.
«Лента.ру» сообщает, что петербурженка утверждает, что в брак не вступала, а мужа даже не знает. За неделю до подачи заявления в ЗАГС девушка потеряла паспорт. А 21 января 2022 года, в день заключения брака, новый документ ещё не был готов. Молодожёнов зарегистрировали на основании утерянного паспорта.
В прокуратуре заявили, что брак заключили фиктивно для получения российского гражданства. В суд направлено заявление о признании брака недействительным.
Ранее сообщалось, что китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки. South China Morning Post (SCMP) пишет, что 35-летняя женщина по фамилии Чжоу из Цзянсу была в браке и воспитывала дочь. При этом она начала встречаться с другими мужчинами. Муж не подозревал о её романах, потому что много работал и редко бывал дома.
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Мария Фирсова