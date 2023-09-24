В Саратове 4-летний ребёнок оказался в реанимации после посещения бани

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У 4-летнего мальчика во время посещения бани остановилось сердце.
В Балаковском районе Саратовской области мальчик потерял сознание, когда парился в бане. Об этом написал глава регионального Минздрава Олег Костин в Telegram-канале.
4-летний мальчик парился в бане вместе со взрослыми и потерял сознание. Его доставили в городскую больницу в критическом состоянии. У него остановилось сердце.
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4-летний мальчик парился в бане вместе со взрослыми и потерял сознание. Его доставили в городскую больницу в критическом состоянии. У него остановилось сердце.
«Он находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ в отделении реанимации под контролем детских реаниматологов», — рассказал Олег Костин.Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники Госавтоинспекции доставили ребёнка в больницу. Годовалый мальчик отравился крысиным ядом. К патрульным, которые дежурили на городских улицах, обратился за помощью отец мальчика. Родители не досмотрели за сыном, который нашёл дома крысиный яд и съел его.
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Мария Фирсова