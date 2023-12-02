В Саратове 84-летний водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась

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Сегодня, 2 декабря, около семи утра в Саратове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 84-летний водитель на «Ниве» сбил сразу двух женщин, одна из которых скончалась.
Сейчас виновников аварии устанавливают инспекторы ГИБДД. Поскольку в месте ДТП нет пешеходного перехода, возможно, женщины сами нарушили ПДД. Но то, что водитель уехал с места происшествия, уже само по себе является серьезным нарушением.
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Александр Бойцов