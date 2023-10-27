В Саратове девушка предстанет перед судом из-за плевка в Вечный огонь

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Девушку, плюнувшую в Вечный огонь в Саратове, будут судить за осквернение места захоронения братской могилы. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Напомним, что инцидент произошёл 17 марта. 20-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения начала плевать в Вечный огонь памятника борцам социалистической революции 1917 года. Она сняла свои противоправные деяния на телефон и выложила видео в соцсетях. После этого было возбуждено уголовное дело, однако его закрыли решением прокурора. Однако глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил вновь заняться расследованием дела.
Отмечается, что в отношении девушки открыто уголовное дело по статье об осквернении мест захоронений и надмогильных сооружений. Следственный комитет направил дело в суд.
Девушке может грозить наказание в виде исправительных работ сроком до одного года.
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Отмечается, что в отношении девушки открыто уголовное дело по статье об осквернении мест захоронений и надмогильных сооружений. Следственный комитет направил дело в суд.
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Анастасия Чинкова