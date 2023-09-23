В Саратове два человека разбились при прыжке с горы на параплане

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Мужчина и женщина решили полетать на параплане, прыгнув с ним с горы в Саратовской области.
РЕН ТВ сообщает, что в результате ЧП оба оказались в больнице.
Пострадавшими оказались 55-летний мужчина и 50-летняя женщина. Они прыгали с горы, которая расположена в селе Широком Татищевского района. С травмами пострадавших госпитализировали медики центра медицины катастроф. Мужчина находится в состоянии средней тяжести. Женщина-в критическом.
Неизвестно, почему прыжок не удался.
Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка попала в столичную реанимацию, так как боялась получить плохие оценки в школе. Отмечается, что десятиклассница сильно переживала перед контрольной и по этой причине выпила 22 таблетки транквилизаторов. Как стало известно, препарат ей выписали медики из-за повышенной тревожности.
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Пострадавшими оказались 55-летний мужчина и 50-летняя женщина. Они прыгали с горы, которая расположена в селе Широком Татищевского района. С травмами пострадавших госпитализировали медики центра медицины катастроф. Мужчина находится в состоянии средней тяжести. Женщина-в критическом.
Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка попала в столичную реанимацию, так как боялась получить плохие оценки в школе. Отмечается, что десятиклассница сильно переживала перед контрольной и по этой причине выпила 22 таблетки транквилизаторов. Как стало известно, препарат ей выписали медики из-за повышенной тревожности.
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Мария Фирсова