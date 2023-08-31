В Саратове при столкновении фуры и автобуса погиб человек

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В Саратове произошло столкновение фуры и автобуса, который следовал по маршруту Москва-Махачкала. В результате в автобусе погиб один человек, а еще 10 получили ранения, передает РИА Новости.
Медицинская помощь пострадавшим оказывается на месте происшествия. Работой по ликвидации последствий ДТП занимается руководитель службы спасения области Никита Зрада.
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