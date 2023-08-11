В Саратове произошел пожар на складе с этиловым спиртом, есть пострадавший

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В Саратове на складе с этиловым спиртом произошел крупный пожар. Об этом сообщило МЧС России по региону.
Площадь пожара составила 400 кв. м. В результате происшествия, пострадал мужчина. Он был экстренно госпитализирован с многочисленными ожогами. Врачи оценили состояние пострадавшего, как тяжелое.
В настоящее время, возгорание удалось ликвидировать. Что послужило причиной пожара, не установлено. Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативных служб, устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса.
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В настоящее время, возгорание удалось ликвидировать. Что послужило причиной пожара, не установлено. Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативных служб, устанавливают обстоятельства случившегося.
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Анастасия Крестьянова