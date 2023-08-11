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В Саратове произошел пожар на складе с этиловым спиртом, есть пострадавший

Пострадавший при пожаре на складе с этиловым спиртом в Саратове находится в тяжелом состоянии
11 августа 2023, 19:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Саратове на складе с этиловым спиртом произошел крупный пожар. Об этом сообщило МЧС России по региону.
Площадь пожара составила 400 кв. м. В результате происшествия, пострадал мужчина. Он был экстренно госпитализирован с многочисленными ожогами. Врачи оценили состояние пострадавшего, как тяжелое.

В настоящее время, возгорание удалось ликвидировать. Что послужило причиной пожара, не установлено. Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативных служб, устанавливают обстоятельства случившегося.


Ранее сообщалось, что квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса.

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#возгорание
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#происшествия
#сотрудники
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В Ростовской области неизвестный изнасиловал кота
11 августа 2023, 19:20

Фото: istockphoto/Tanchic

В начале августа жительница села Займо-Обрыв Азовского района обнаружила кота с многочисленными разрывами в области хвоста.
Donnews.ru, ссылаясь на азовский приют «Феникс» пишет, что женщина отвезла животное к зоозащитникам.
 
«Сейчас пытаемся стабилизировать его состояние, снимаем воспаление, колем антибиотики. Мы не знаем пока, сколько это займет времени, но впереди у нас операция. Хвост точно под ампутацию. А главное — нужно все сшивать, делать пластику. Собирать внутренние ткани, как порванные лоскутки», —сообщили активисты в группе приюта во «ВКонтакте».
 По словам Ольги Бухановской, главного врача ростовского лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс», подобные действия могут совершать люди в изменённом состоянии сознания.

«Возбудился и изнасиловал, удовлетворив свои потребности. И в этом случае велика вероятность, что он больше подобного не совершит. И даже не вспомнит об этом, придя в себя», — прокомментировала ситуацию Ольга Бухановская.
Также есть вероятность, что на это мог пойти человек с умственной отсталостью, который может совершать аналогичные акты регулярно, удовлетворяя потребность в близости.

Ранее в Великобритании 40-летнего жителя Сандерленда приговорили к 24 неделям тюрьмы за изнасилование чайки. Отмечается, что мужчина признался в содеянном.

Происшествие произошло прошлым летом. Сорокалетний мужчина смотрел порнографию на телефоне, в этот момент он поймал птицу и изнасиловал её. Всё это запечатлели уличные камеры видеонаблюдения. Правонарушителя задержали. Сначала мужчина оправдывался, сказав, что чайка была больна и он пытался её спасти. Однако после того, как в браузере его телефона обнаружили ссылки на порно-сайты, Дэвид признался в содеянном.

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#кот
#изнасилование
#чп
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В Кемеровской области случилось землетрясение
11 августа 2023, 19:05

Фото: iStock/Petrovich9

На территории Красулинского сельского поселения в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9.
Информация о землетрясении появилась в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».
 
Землетрясение носит техногенное происхождение. Специалисты заявляют, что подземные толчки спровоцированы взрывами в разрезе.
 
Эпицентр землетрясения расположился вблизи Новокузнецка и Прокопьевска. Другие детали случившегося не уточняются. Данных о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее в результате землетрясения в провинции Малатья (Турция) получили травмы 23 человека, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о магнитуде землетрясения в 5,6, тогда как турецкое Управление по чрезвычайным происшествиям (AFAD) указало на магнитуду 5,3 с глубиной эпицентра 7 километров.

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#кемерово
#землетрясение
#чп
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В Башкирии на птицефабрике выявили птичий грипп
11 августа 2023, 18:52

Фото: iStock/Kalinovskiy

Часть заражённой продукции оказалась в продаже —её срочно изымают из магазинов.
Baza пишет, что из-за падежа птиц 9 августа на «Птицефабрике «Башкирская» провели исследование биоматериала. Выяснилось, что причиной увеличения падежа кур является птичий грипп (ВПГ Н5). 

Из-за вируса фабрика приостановила продажу на полгода. Компания также попросила партнёров изъять всю продукцию, которую отгрузили с 30 июля, и утилизировать её. Но сколько продукции было продано потребителям за это время — неизвестно.

Ранее в китайской провинции Гуандун 56-летняя женщина погибла от птичьего гриппа H3N8 — это первая в мире смерть, зарегистрированная от данного заболевания. Вероятнее всего женщина заразилась на рынке — взятые там образцы дали положительный результат на грипп. Она заболела в феврале этого года, а через месяц её госпитализировали с тяжёлой пневмонией. Через несколько недель пациентка скончалась.

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#грипп
#птицефабрика
#магазины
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Следствие просит арестовать директора фирмы, в здании которой в Сергиевом Посаде прогремел взрыв
11 августа 2023, 18:41

Фото: Istockphoto / AMilkin

Следствие ходатайствует о помещении под стражу директора фирмы, в помещении которой в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сергиево-Посадского суда Московской области.
Речь идёт о техническом директоре компании «Пиро-Росс» Сергее Чанкаеве
 
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции «Пиро-Росс» на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. К медикам обратились более 80 человек. Погибла женщина. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело. В муниципалитете ввели режим ЧС.
 
Как сообщает Telegram-канал Shot, сам 69-летний Чанкаев не считает себя виновным во взрыве. По его словам, его хотят арестовать из-за того, что в момент происшествия он «был на месте». Мужчина утверждает, что уже полгода не руководит компанией.

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#сергиев посад
#взрыв
#суд
#скр
#подмосковье
#московская область
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В Грузии выросло число жертв схода оползня
11 августа 2023, 18:41

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

Спасатели обнаружили тела ещё двух человек, которые погибли в результате схода оползня на курорт Шови, который находится в высокогорном крае Рача.
Об этом сообщает министр инфраструктуры и регионального развития страны Ираклий Карселадзе, пишет ТАСС.
 
«Сегодня обнаружены три тела и один фрагмент тела. Согласно утренним данным было обнаружено одно тело и сейчас добавились ещё два», — говорит Ираклий Карселадзе
Общее число жертв стихийного бедствия достигло 24.
 
6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что курорт Шови в Грузии больше не существует: он полностью уничтожен в результате схода оползня. В зоне бедствия шла  работа по очистке и устранению последствий оползня. На месте работают около 80 единиц техники. Объём грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Оползень уничтожил коттеджи с туристами, которые отдыхали вдоль русла реки.

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#грузия
#чп
#погибшие
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Змея укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде
Mash: Гадюка укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде
11 августа 2023, 18:34

Фото: iStock/phototrip

Змея укусила пенсионерку из Сергиева Посада, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, вечером 10 августа пенсионерка вышла на свой частный участок в СНТ «Подлипки», где ей в ногу и вцепилась змея. Предположительно, женщину укусила гадюка.

Пенсионерку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с токсическим эффектом змеиного яда.

Напомним, семья москвичей отправилась отдохнуть в подмосковный Подольск, где четырехлетнего ребенка укусила змея. По информации СМИ, около трех часов ночи мальчик почувствовал себя очень плохо. Его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Врачи диагностировали у дошкольника «укушенную рану лодыжки, токсическое действие яда змеи».

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Europa Press: Человек пострадал при падении вертолета в Испании

В Москве мужчина упал на рельсы в метро и погиб

В Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за татуировки
 
 
 
#подмосковье
#змея
#пенсионерка
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В Испании потерпел крушение вертолет
Europa Press: Человек пострадал при падении вертолета в Испании
11 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/BogdanV

Вертолет Главного управления дорожного движения (DGT) потерпел крушение во время посадки на юге Испании, сообщает Europa Press.
«В пятницу вертолет Главного управления дорожного движения попал в аварию во время посадки на земельном участке, расположенном в муниципалитете Ла-Мохонера», - прокомментировали ситуацию в издании.

По предварительной информации, самолет задел хвостом дерево при посадке, а после рухнул вниз.

Известно об одном пострадавшем, однако, в каком состоянии он находится – не уточняется. 

Напомним, на борту потерпевшего крушение на Алтае вертолета Ми-8 находились 16 человек, три члена экипажа и 13 туристов, которые посещали гору Белуха. После падения самолета шестерых человек какое-то время не могли обнаружить, их сочли погибшими. Однако, двоих из них обнаружили живыми.

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СК: В Раменском мужчина залез в дом к женщине и попытался изнасиловать ее

В ДТП в Сочи пострадали девять человек, включая беременную женщину и ребенка
#испания
#вертолёт
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В Подмосковье мигрант забрался в дом к женщине, чтобы изнасиловать ее
СК: В Раменском мужчина залез в дом к женщине и попытался изнасиловать ее
11 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/cyano66

В городе Раменское Московской области мигрант забрался в дом к 40-летней женщине и попытался изнасиловать ее, сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК по региону.
По информации следствия, 10 августа 37-летний гражданин среднеазиатской страны забрался в открытое окно и попытался напасть на женщину. К счастью, в комнату вовремя зашел муж.

Супругу вызвали полицию. Злоумышленника задержали. 

Ранее в Сочи молодая пара поссорилась из-за татуировки, в результате чего мужчина несколько дней насиловал и избивал свою девушку. Девушке удалось позвонить родителям, которые попытались успокоить мужчину, но он не стал их слушать. На место происшествия был вызван наряд полиции.

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#подмосковье
#насилие
#ск рф
#мигрант
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В Москве раскрыли банду, незаконно оформлявшую украинцам гражданство России
11 августа 2023, 18:08

Фото: iStock/blinow61

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что удалось раскрыть группировку, регистрирующую украинцев в ДНР для упрощенного получения ими гражданства РФ.
Отмечается, что в состав незаконной организации входили порядка 7 граждан РФ и Молдавии, а также работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу и другие. Члены группировки разыскивали граждан Украины, которые хотят получить гражданство РФ, но не имеют на это оснований.

Сообщается, что злоумышленники признали свою вину и дали показания. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, на бизнесмена из Казани, который находится под административным арестом за дискредитацию Вооруженных сил РФ, хотят возбудить уголовное дело. Ранее фигурант уже неоднократно привлекался к ответственности как за дискредитацию ВС РФ, так и за демонстрацию экстремистской символики. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и приговорили к 14 суткам ареста.

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Трех девочек пытались изнасиловать за один вечер в двух районах Москвы

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#вс рф
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