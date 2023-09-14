В Саратове разгорелся мощный пожар после разгерметизации газопровода

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В Саратове в районе поселка Красный октябрь разгорелся мощный пожар после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, огонь распространился уже на два гектара\\\. Об этом сообщает региональный главк МЧС\\\.
«По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 миллиметров - первая нитка газопровода Песчаный Умет-Сторожевка - с последующим горением», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что газоснабжение не предназначено для потребления населения. Огонь перекинулся на траву и распространился уже на два гектара. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Четыре пожарных расчета уже приступили к тушению огня.
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