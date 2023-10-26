В Саратове сгорели павильоны мини-зоопарка, животные погибли

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Два павильона мини-зоопарка с животными сгорели в саратовском городском парке.
Об этом сообщает телеканал «Саратов 24», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 6:45 утра по местному времени (5:45 мск).
Огонь охватил 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. В данный момент на месте ЧП работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Количество погибших животных и детали происшествия выясняют.
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области вспыхнул пожар в двух квартирах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 11:08.По данным МЧС, пожар произошёл в результате взрыва бытового газа. Сначала загорелась одна квартира, затем огонь распространился и на соседнюю. В результате происшествия погиб 74-летний хозяин первой квартиры Николай Куркин.
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Огонь охватил 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. В данный момент на месте ЧП работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области вспыхнул пожар в двух квартирах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 11:08.По данным МЧС, пожар произошёл в результате взрыва бытового газа. Сначала загорелась одна квартира, затем огонь распространился и на соседнюю. В результате происшествия погиб 74-летний хозяин первой квартиры Николай Куркин.
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Мария Фирсова