В Саратове уволили водителя маршрутки, который высадил школьницу в метель

В Саратове уволили водителя маршрутки, который высадил 11-летнюю девочку в метель из-за трудностей с оплатой банковской карточкой. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Максим Сиденко в телеграм-канале мэрии, пишет РИА Новости.