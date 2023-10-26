В Саратове женщина избила 9-летнюю внучку, а затем угрожала ей расправой

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На жительницу Саратова возбудили уголовное дело, после того как на камеру домофона попало избиение её внучки, об этом сообщает региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
Напомним, вчера в семь попало видео с камеры домофона многоквартирного дома, на котором женщина, в состоянии алкогольного опьянения, сперва избила свою девятилетнюю внучку, а затем стала угрожать ей расправой. Девочка была доставлена в больницу с телесными повреждениями.
Сразу после утечки видео в интернет региональная прокуратура сообщила, что проведет проверку по факту происшествия.
В результате, на женщину возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Отмечается, что девочка сейчас находится с матерью.
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Сразу после утечки видео в интернет региональная прокуратура сообщила, что проведет проверку по факту происшествия.
Отмечается, что девочка сейчас находится с матерью.
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Евгения Парфентьева