В Саратовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

Фото: iStock/z1b
Два человека погибли и трое получили травмы в аварии рядом с селом Ягодная Поляна.
ТАСС пишет, что грузовик ГАЗ с прицепом и минивэн Toyota Sienna столкнулись на трассе в Саратовской области.
От полученных травм водитель и пассажирка минивена скончались на месте ДТП. Троих пострадавших с травмами госпитализировали.
Проводится проверка по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли в аварии из-за столкновения автомобиля Renault с отбойником на мосту через Волгу в Волгограде. Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.
Читайте также:
В Липецкой области поезд насмерть сбил ребёнка на велосипеде
В Екатеринбурге девушка-подросток устроила аварию с тремя пострадавшими
ГИБДД выяснила подробности ДТП с шестью пострадавшими в Свердловской области
От полученных травм водитель и пассажирка минивена скончались на месте ДТП. Троих пострадавших с травмами госпитализировали.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли в аварии из-за столкновения автомобиля Renault с отбойником на мосту через Волгу в Волгограде. Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.
Читайте также:
В Липецкой области поезд насмерть сбил ребёнка на велосипеде
В Екатеринбурге девушка-подросток устроила аварию с тремя пострадавшими
ГИБДД выяснила подробности ДТП с шестью пострадавшими в Свердловской области
Мария Фирсова