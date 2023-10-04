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В Саратовской области голого годовалого мальчика нашли в квартире без еды и воды

04 октября 2023, 19:33
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

В Саратовской области годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры, где он находился без еды и воды.
Представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в своем Telegram-канале заявили, что семья мальчика состояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении.

Соседи семьи не раз обращались в правоохранительные органы, беспокоясь о состоянии мальчика.


Когда в квартиру прибыли сотрудники органов опеки, полиции и медики, то обнаружили там голого, голодного мальчика «в запущенном состоянии». По квартире бегали тараканы, в холодильнике не было еды, а где ребенок спал - установить так и не удалось, детской кроватки в доме не оказалось.

Годовалого мальчика изъяли из семьи.

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На шоссе в Москве водитель сбил пешехода, а затем проехался по нему
04 октября 2023, 19:50

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На Открытом шоссе в Москве автомобиль сбил пешехода, а затем проехался по нему, сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.
«На Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей) автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте», - прокомментировали ситуацию в Депратнсе.

При этом, на кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, что сбитый мужчина сперва подлетел от удара, затем упал под колеса. Машина не успела остановиться и проехала прямо по человеку.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. 

В Дептрансе напомнили, что переходить проезжую часть можно только в установленных для этого местах: светофор, пешеходный переход. При этом, необходимо убедиться, что все автомобили остановились.

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Подмосковные спасатели освободили запертого в заброшенном сарае котёнка
04 октября 2023, 18:50

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили котёнка, который не мог выбраться из заброшенного сарая на территории садоводческого товарищества в Солнечногорском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
К спасателям обратился собственник участка, расположенного по соседству с ветхим строением. Оказалось, что мужчина не первый день слышал жалобное мяуканье. Через некоторое время он обнаружил источник звука в бесхозном сарае на соседнем участке. Но дверь хозяйственной постройки оказалась запертой на замок, и стало ясно, что без помощи специалистов не обойтись.
 
Прибыв на место вызова, спасатели в присутствии председателя садового товарищества с помощью слесарного инструмента открыли дверь сарая и среди разбросанного хлама нашли маленького котёнка.
 
Спасатели осмотрели животное и, убедившись, что с ним всё в порядке, посадили в коробку и отдали местному жителю. Мужчина напоил котенка сливками и пообещал найти ему хороших хозяев.

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#солнечногорск
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На пешехода в Москве из-за сильного ветра упал светофор
ЦОДД: пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра
04 октября 2023, 18:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Москве на пешехода упал светофор, который снесло сильным ветром. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Инцидент произошёл на Кировоградской улице на юге Москвы. Временный светофор обрушился из-за сильного ветра. В результате пострадал пешеход, с которым свяжутся сотрудники ЦОДД и предложат помощь. 

Также в пресс-службе Центра отметили, что будет проведена проверка в отношении подрядчика, отвечающего за содержание светофоров. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося. 

Ранее МЧС России предупреждало об усилении ветра до 20 м/с в столице с 13:00 до 20:00 4 октября.

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В Москве задержали школьника, угрожавшего ножом учителям и одноклассникам
SHOT: 12-летний подросток, угрожавший ножом в школе, задержан полицейскими
04 октября 2023, 18:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские задержали 12-летнего подростка, который угрожал ученикам и педагогам в школе №1208 на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в разгар учебного дня подросток достал из рюкзака нож и начал угрожать учителям и одноклассникам.

Затем подростка закрыли в кабинете на четвёртом этаже школы в московском районе Кузьминки. Полицейские проводили с ним переговоры, после чего школьник был задержан.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы поступка мальчика.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что 15-летний подросток, которого избили на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице. 

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Прямо сейчас школьник с ножом угрожает преподавателям и ученикам в школе Москвы
04 октября 2023, 17:43

Фото: iStock/Shutter2U

12-летний школьник с ножом угрожает преподавателям и ученикам в школе Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, действие происходит в школе №1208 в столичном районе Кузьминки. 

12-летний парень достал нож и стал угрожать преподавателям и ученикам. 

Школьника смогли забаррикадировать в одной из кабинетов и вызвать экстренные службы.

О пострадавших пока что ничего не сообщается. 

Ранее в школе Верхней Салды Свердловской области ученик шестого класса распылил перцовый баллончик в туалете школы, в результате чего пары распространились по второму и четвертому этажу через вентиляционную систему. Надышались испарениями и пострадали девять человек.

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#преподаватель
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Избитый на улице в Москве подросток скончался в больнице
СК: Подросток, избитый на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице
04 октября 2023, 17:33

Фото: iStock/mrohana

Подросток, которого две недели назад избили на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице, об этом сообщили с пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации ведомства, вечером 20 сентября 21-летний мужчина жестоко избил 15-летнего парня за то, что тот сделал ему замечание. 

«В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении», - прокомментировали ситуацию представители Следственного комитета.

Подозреваемый был сразу же арестован. Сперва на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», однако, после смерти мальчика, дело переквалифицировали на ту же статью, но уже четвертую ее часть с пометкой «повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». 

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Бывших менеджеров банка задержали по делу о растрате более 900 млн рублей
04 октября 2023, 16:26

Фото: iStock/blinow61

Полицейские задержали в Москве бывших топ-менеджеров банка по подозрению в растрате 940 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что банкиры в период с 2013 по 2020 год выводили активы вкладчиков и клиентов, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам. В результате чего госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» понесла ущерб в размере более 940 млн рублей.

По словам Волк, были задержаны бывшие управляющие филиалами банка в Москве и в Санкт-Петербурге, акционер и первый зампред правления банка. В отношении них открыты уголовные дела о растрате.

Уточняется, что трое из арестованных заключены под стражу, ещё двое находятся под домашним арестом.

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#финансы
#работники
#кража
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На внедорожнике в Москве обнаружили жучок
SHOT: работники автосервиса в Москве обнаружили жучок на днище авто
04 октября 2023, 16:09

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Неопознанное устройство обнаружили на днище внедорожника в автосервисе в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Устройство с мигающим индикатором обнаружили работники автосервиса в московском районе Ховрино. По предварительным данным, это может быть GPS-трекер, который кто-то присоединил с помощью магнита к днищу внедорожника Land Rover.

В настоящее время хозяйка автомобиля проходит допрос в полиции. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто мог установить это устройство и какие цели при этом преследовались. 

Автомобиль осматривают сапёры, чтобы исключить наличие взрывного устройства. 

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#работники
#автосервис
#москва
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В Волоколамске спасли енотовидную собаку, просидевшую в колодце три дня
04 октября 2023, 16:03

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса достали дикую енотовидную собаку, которая провалилась в водопроводный колодец и просидела там три дня. Инцидент произошёл в деревне Гарутино Волоколамского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую диспетчерскую службу «Система-112» обратились местные жители, которые нескольких дней видели животное в гидротехническом сооружении. Люди не решились вызволять дикое животное самостоятельно, опасаясь его агрессии.  

Оперативно прибыв на место вызова, спасатели соорудили петлю из спасательной верёвки и, надев защитные краги, аккуратно вытащили дикого зверя из колодца. Оказавшись на воле, животное убежал в лес.

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