В Саратовской области голого годовалого мальчика нашли в квартире без еды и воды

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В Саратовской области годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры, где он находился без еды и воды.
Представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в своем Telegram-канале заявили, что семья мальчика состояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении.
Соседи семьи не раз обращались в правоохранительные органы, беспокоясь о состоянии мальчика.
Когда в квартиру прибыли сотрудники органов опеки, полиции и медики, то обнаружили там голого, голодного мальчика «в запущенном состоянии». По квартире бегали тараканы, в холодильнике не было еды, а где ребенок спал - установить так и не удалось, детской кроватки в доме не оказалось.
Годовалого мальчика изъяли из семьи.
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Соседи семьи не раз обращались в правоохранительные органы, беспокоясь о состоянии мальчика.
Годовалого мальчика изъяли из семьи.
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Евгения Парфентьева