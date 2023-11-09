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В Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

09 ноября 2023, 12:33
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В городе Вольск Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в ГИБДД по региону.
По информации ведомства, авария произошла 9 ноября в 10:30 утра (9:30 по московскому времени).

Пожилой мужчина 1983 года рождения сбил женщину и четырехлетнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.


В результате, обе пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. При этом, о степени тяжести их травм ничего не сообщается.

Ранее в Серпухове водитель грузовика насмерть сбил подростка на пешеходном переходе. Уточняется, что молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Племянник экс-губернатора Орловской области Строева ранен при обстреле ВСУ под Курском
Под Курском ранен племянник экс-главы Орловской области Строева при обстреле ВСУ
09 ноября 2023, 13:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Племянник бывшего губернатора Орловской области Егора Строева получил ранение в селе Анатольевка Курской области при обстреле ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 42-летний племянник экс-губернатора Орловской области Владимир Строев получил ранение в ходе артиллерийского обстрела села Анатольевка со стороны украинской армии. Подробностей о его состоянии не приводится.

Егор Строев был вторым в новейшей истории председателем Совета Федерации России. Он вступил в должность в 1996 году и пробыл на ней до 2001 года.

Накануне также стало известно, что в Луганске неизвестные взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Он погиб на месте.

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#ранение
#всу
#курское направление
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Петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота
09 ноября 2023, 12:53

Фото: iStock/Michael Nesterov

Жительница Санкт-Петербурга чуть не погибла из-за кота.
Девушка решила отдохнуть после ночной смены на работе и купила в одном из магазинов 3 бутылки пива.  Вернувшись домой, выпила алкоголь на голодный желудок и начала ругаться со своим сожителем. Потом взяла нож, чтобы приготовить ужин, но споткнулась о кота, который находился у неё под ногами. Девушка выронила нож и упала на лезвие.
 
Её госпитализировали с проникающим ранением живота. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.  Заявление в полицию девушка писать не стала, сославшись на свою неосторожность.

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#нож
#кот
#санкт-петербург
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На офицера, который подарил гранаты помощнику Залужного, возбудили дело
09 ноября 2023, 12:42

Фото: iStock/Akintevs

Против украинского офицера, который подарил те самые роковые гранаты помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову, возбудили уголовное дело, об этом сообщили в госбюро расследований Украины (ГБР).
Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые.  

При этом, двое детей Частякова, которые находились в доме в этот момент, получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что смерть Частякова может быть политическим убийством. По его мнению, таким образом украинские власти хотели поставить на место Залужного, который ранее, в интервью для британского журнала The Economist, признался в провале Вооруженных сил Украины и заявил, что не верит в победу Киева.

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#смерть
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#украина
#следствие
#уголовное дело
#граната
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На Алтае уснувшую женщину переехали 29 вагонов, она осталась жива
09 ноября 2023, 12:42

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

В Алтайском крае женщина уснула на железнодорожных путях.
РИА Новости пишет, что по ней проехали 29 вагонов поезда. Всего поезд состоял из 46 вагонов. Машинист увидел лежавшего на путях человека и экстренно затормозил. Состав остановился над россиянкой.
 
Сообщается, что инцидент случился в канун 50-летия женщины. Она будучи пьяной легла отдохнуть на пути следования поезда.

Ранее в городе Вольск Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. О степени тяжести их травм ничего не сообщается.

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#чп
#поезд
#железная дорога
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Задержанному за угрозы супруге военкора Коца платили из Украины
09 ноября 2023, 12:33

Фото: iStock/vav63

Задержанному 28-летнему Леониду Гутарову за угрозы супруге военкора Александра Коца платили из Украины 5 тысяч рублей в день за сбор информации о журналисте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, задержанный мужчина следил за семьёй военкора с 4 по 7 ноября. Всю полученную информацию он передавал куратору из Украины. За это ему платили 5 тысяч рублей в сутки.

Напомним, 8 ноября в Москве неизвестный подкараулил жену военкора Александра Коца возле дома и стал угрожать ей, а также требовать встречу с Александром. Он ждал женщину на лестничной площадке. Мужчина расспрашивал супругу военкора о его текущем местоположении и требовал организовать встречу. Он также угрожал хозяйке квартиры и оказывал на нее психологическое давление.

Сотрудники полиции оперативно задержали 28-летнего Леонида Гутарова.

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#квартиры
#мужчина
#сотрудники
#дома
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Прокуратура: Сибиряк посадил знакомого на цепь за отказ оформить ИП
09 ноября 2023, 12:17

Фото: iStock/Sinenkiy

В Новосибирской области мужчина посадил знакомого на цепь за то, что он отказался становиться индивидуальным предпринимателем, об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По информации ведомства, инцидент произошёл в апреле 2023 года.

Двое знакомых распивали алкоголь в арендованном доме в поселке Маслянино. Хозяин дома предложил мужчине стать индивидуальным предпринимателем, однако, тот отказался. 

Отказавшийся попытался уйти, однако, мужчина нанёс ему несколько ударов по лицу, а затем запер в погребе. На следующее утро он отвёл потерпевшего в комнату, пристегнул цепью к лестнице и отобрал у него мобильный телефон.

Когда хозяин дома уснул, пленнику удалось сбежать. Мужчина проснулся, обнаружил пропажу и сдал телефон пострадавшего в ломбард. 

Теперь жителя Новосибирской области обвиняют по уголовным статьям о незаконном лишении свободы и краже.

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#телефон
#алкоголь
#плен
#прокуратура
#ип
#уголовное дело
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Отец изнасиловал 14-летнюю дочь в Свердловской области
09 ноября 2023, 11:20

Фото: iStock/filrom

Мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь, которая приехала к нему в гости на летние каникулы в посёлок Кедровка Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, девочка после развода родителей жила со своей мамой в Челябинской области. Однако продолжала общаться с отцом и приехала к нему в гости на летние каникулы. В одну из ночей мужчина зашел в комнату дочери и изнасиловал ее.
 
Когда девочка вернулась к маме она долгое время боялась сознаться в произошедшем. Ей было стыдно. В итоге она не выдержала и все рассказала.

Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Мужчину задержали, однако он отказался давать показания. Возбуждено уголовное дело. Также известно, что отец-извращенец уже ранее был судим за побои и наркотики.

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#наркотики
#уголовное каникулы
#отец
#мужчина
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В Челябинской области женщину вывезли в лес и заставили руками вырыть могилу
09 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/Akintevs

На Урале две девушки 18 и 23 лет оказались перед судом за похищение и избиение 54-летней женщины.
Telegram-канал Mash пишет, что юные россиянки совершили преступление из ревности. В апреле в поселке Кисегач Челябинской области они схватили местную жительницу и затолкали её в багажник автомобиля.
 
Похитительницы отвезли женщину в ближайший город Касли. В квартире избили. После чего вывезли жертву в лес и заставили голыми руками рыть могилу. Похищенной угрожали расправой и били.
 
После издевательств похитительницы оставили женщину в лесу и уехали.

Ранее сообщалось, что к 10 годам тюремного заключения приговорили Энн Нельсон-Кох. Она преподавала в баптистской школе города Тома округа Монро. Педагог в подвале учебного заведения совершала с ним развратные действия. На момент преступлений женщине было 67 лет, а школьнику— 14.

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#женщины
#отношения
#полиция
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Прокуратура обжаловала отказ на заочный арест Толоконниковой*
09 ноября 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко

Прокуратура обжаловала отказ на заочный арест участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой*, который вынес Бабушкинский суд Москвы, об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Напомним, ранее в Бабушкинский суд с просьбой о заочном аресте Толоконниковой* обратилось следствие. Её обвиняют по статье об оскорблении чувств верующего, за что 29 марта 2023 года активистка была объявлена в розыск. Однако, суд ответил следствию отказом. При этом, причину отказа суд не стал озвучивать.

«В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства», - прокомментировала ситуацию собеседница агентства. 

При этом, какой именно проступок Толоконниковой* стал причиной возбуждения уголовного дела - до сих пор не раскрывается.

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*Признана иностранным агентом на территории РФ
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