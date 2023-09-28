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В Саратовской области произошло смертельное ДТП

В ДТП с легковушкой и фурой под Саратовом погиб ребенок, еще двое пострадали
28 сентября 2023, 19:58
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Легковой автомобиль и фура столкнулись в Вольском районе Саратовской области. В результате аварии погиб один ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, сообщение об аварии поступило в 19:12 [18:12 мск]. Сообщается, что ЧП произошло в Вольском районе вблизи поселка Сенной.

Отмечается, что погибшему ребенку было тринадцать лет. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.


Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области депутат Думы Староалександровского поселения Валерий Дементиев задавил 6-летнего мальчика. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. Ребёнку оказали первую помощь, но спасти его не удалось.

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#депутат
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В Великобритании подросток срубил знаменитое «дерево Робин Гуда»
28 сентября 2023, 19:50

Фото: istockphoto/cristianoalessandro

В Великобритании задержали 16-летнего подростка, который срубил известное «дерево Робин Гуда».
Sky News, ссылаясь на заявление полиции, пишет, что парень срубил одно из самых фотографируемых деревьев в стране. 

Многовековой платан находился в национальном парке Нортумберленд на севере Англии. Известность приобрёл после того, как появился в фильме Кевина Костнера в 1991 года «Робин Гуд: Принц воров».

«Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость среди местного сообщества и не только», —заявил старший полицейский офицер Кевин Уоринг.
В 2016 году организация The Woodland Trust назвала платан «деревом года» Англии.

Ранее сообщалось, что турналог в Амстердаме вырастет до 12,5% и станет высочайшим в Евросоюзе. После того, как в силу вступят изменения, размер налога на ночь в отеле стоимостью €175 за номер взлетит с €15 до €22. По размеру турналога Амстердам занимает четвертое место в мире.

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#великобритания
#подросток
#достопримечательности
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В США медведи ворвались на пикник и напились кока-колы
28 сентября 2023, 19:05

Фото: istockphoto/DrDjJanek

Медведи съели котлеты для бургеров и выпили кока-колу, подготовленную для пикника.
Daily Mail пишет, что 26-летняя Мелани Фри из Нейпервилла, штат Иллинойс, вместе с друзьями готовила бургеры на улице рядом с лесом. Неожиданно  из лесной чащи вышли медведи. Девушка предприняла попытку отпугнуть хищников громкими звуками.
 
«Мы начали кричать, стучать кастрюлями и всячески пытались их отпугнуть, но они не реагировали. Мы быстро выключили гриль, схватили приготовленные бургеры и побежали в дом, так как были очень напуганы», —делится эмоциями девушка.
Друзья, поднявшись на второй этаж дома, вышли на балкон и наблюдали, как один из медведей подошёл к грилю, открыл крышку и съел сырые котлеты для бургеров. К нему присоединился и второй хищник. Потом медведь проткнул банку диетической кока-колы и запил обед.

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#медведи
#пикники
#животные
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Москвич едва не потерял миллион рублей, отправляя деньги пострадавшему в аварии сыну
28 сентября 2023, 18:12

Фото: iStock/blinow61

Жителю Москвы позвонил сын и сообщил, что попал в страшную аварию. Чтобы спасти жизнь сыну, отцу необходимо было отправить ему 900 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 62-летнему мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Голос на другом конце трубке представился сыном москвича и заявил, что попал в серьезную аварию и находится в больнице. Чтобы избежать уголовной ответственности ему необходимы 900 тысяч рублей. 

Деньги договорились передать обычным курьером. Пенсионер замотал наличные в коврик и передал парню, который пришел забирать посылку. К счастью, курьер сразу заподозрил неладное. Он сразу заметил, что мужчина сильно нервничает. На место происшествия он сразу вызвал полицию.

900 тысяч рублей вернулись хозяину, а мошенников сейчас разыскивают.

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#деньги
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#курьер
#мужчина
#происшествия
#москва
#авария
#мошенники
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Воспитанницу детсада в Латвии наказывали приседаниями за русскую речь
28 сентября 2023, 17:45

Фото: iStock/SB Arts Media

Воспитатели латвийского детского сада издевались над русскоговорящей девочкой, сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, об этом возмутительном происшествии стало известно проекту по поддержке соотечественников Russians Фонда молодежных и студенческих инициатив «Студмолодежь», который направил на имя исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел обращение с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и разобраться с ней.

За каждое произнесенное русское слово девочку заставляли приседать по десять раз. В результате подобного психологического давления на ребенка, она замкнулась в себе и больше не хочет ходить в сад. 

Авторы обращения отметили, что власти Латвии никак не реагируют на эту ситуацию. При этом, латвийский детский сад далеко не единственный, во многих европейский регионах русскоязычное население, независимо от возраста, подвергается психологическому прессингу.

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#детский сад
#обращения
#население
#латвия
#россия
#девочка
#русский язык
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Женщину из Свердловской области с мужем нашли мертвыми в Самаре
28 сентября 2023, 17:34

Фото: istock / Soumen Hazra

Супружеская пара из города Краснотурьинск в Свердловской области была найдена мертвой в Самаре, где семья проживала последнее время. Информацию сообщает портал E1.ru
Отец девушки заявил, что причины гибели им неизвестны, у погибших взяли анализы и они будут готовы через 40-45 дней. Девушка переехала в Самару с восьмилетней дочкой от первого брака и новым мужем. 

Сообщается, что ребенок целый день находился в квартире с погибшими, у девочки был собран рюкзак  для похода в школу в понедельник. Сейчас девочка находится с родным отцом.

Отец погибшей девушки считает, что это не самоубийство, так как его дочь «слишком жизнерадостная, чтобы покончить с собой». Перед смертью пара была в гостях у друзей из Тольятти, они и забыли тревогу о пропаже.

Точные обстоятельства смерти станут известны после экспертизы.

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В московском метро машинист потерял сознание

#ребёнок
#самоубийство
#отец
#анализы
#девочка
#девушка
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В Санкт-Петербурге 3-летний ребенок убежал из детского сада и попал под грузовик
28 сентября 2023, 17:03

Фото: istockphoto/Steven White

Инцидент случился в питерском детском саду №31.
РЕН ТВ пишет, что дети были на прогулке, когда мальчик пролез через забор и сбежал, а воспитательница этого не заметила. 
 
«Ребёнок выбежал на Московской шоссе и шёл по проезжей части. В районе дома №131 на него наехал грузовик», — рассказал источник.
Ребёнка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. 

Ранее сообщалось, что число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23. Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».

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#дети
#чп
#дтп
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Стали известны подробности «избиения» актера Якунина в петербургской больнице
Актер Олег Якунин обвинил охранника больницы в Петербурге в избиении
28 сентября 2023, 16:30

Фото: iStock/globalmoments

Российский актер театра и кино Олег Якунин сообщил, что его избил охранник одной из больниц Санкт-Петербурга. По информации источника «Петербургского дневника», артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сообщается, что инцидент произошел в петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

«Пациент был сильно пьян, пока находился в приемном отделении. Его отвезли на каталке в отделение», — цитирует «Петербургский дневник» своего собеседника.

По словам сотрудников медучреждения, никакого избиения с участием Якунина не было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Напомним, ранее Олег Якунин заявил о том, что получил серьезные увечья, в результате чего обратился в полицию.

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#инцидент
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#драка
#алкоголь
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В московском метро машинист потерял сознание
28 сентября 2023, 16:28

Фото: istockphoto/spacedrone808

ЧП случилось на станции «Охотный ряд».
Тг-канал «112» пишет, что машинисту стало плохо. Он находится без сознания. На месте работают экстренные службы. Машинисту оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее сообщалось, что у 4-летнего мальчика во время посещения бани остановилось сердце. В Балаковском районе Саратовской области мальчик потерял сознание, когда парился в бане. Его доставили в городскую больницу в критическом состоянии. У него остановилось сердце.

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#москва
#метро
#чп
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В Тюменской области депутат переехал на тракторе ребёнка
28 сентября 2023, 16:05

Фото: iStock/Motortion

В Тюменской области депутат Думы Староалександровского поселения Валерий Дементиев задавил 6-летнего мальчика.
Telegram-канал Ural Mash пишет, что ЧП случилось в селе Чечкино. 48-летний мужчина не заметил ребёнка и переехал его.

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. Ребёнку оказали первую помощь, но спасти его не удалось.
 
Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области. Убийство произошло в городе Боготол 10 марта 2008 года.

27-летняя женщина оставила на морозе своего восьмимесячного ребёнка, в результате чего малыш погиб от переохлаждения. Тело младенца женщина вывезла на санках и бросила на пустыре. Вплоть до 25 сентября 2023 года она проживала в Свердловской области.

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#дети
#чп
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