В Саратовской области произошло смертельное ДТП

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Легковой автомобиль и фура столкнулись в Вольском районе Саратовской области. В результате аварии погиб один ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, сообщение об аварии поступило в 19:12 [18:12 мск]. Сообщается, что ЧП произошло в Вольском районе вблизи поселка Сенной.
Отмечается, что погибшему ребенку было тринадцать лет. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области депутат Думы Староалександровского поселения Валерий Дементиев задавил 6-летнего мальчика. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. Ребёнку оказали первую помощь, но спасти его не удалось.
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Отмечается, что погибшему ребенку было тринадцать лет. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Екатерина Коршунова