В Саратовской области ребёнок насмерть подавился колпачком от фломастера

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В Саратовской области семилетний мальчик насмерть подавился, проглотив колпачок от фломастера, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, трагедия произошла в селе Константиновка 23 октября.
Ребенок занимался рисованием и проглотил колпачок от фломастера. Предмет сразу попал в дыхательные пути и вызвал асфиксию.
Родственники, толком не поняв, что происходит с ребенком, доставили его в больницу, но, к несчастью, не успели. Спасти жизнь мальчика не удалось. Медики смогли только констатировать его смерть.
В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мальчика и устанавливает виновных.
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Ребенок занимался рисованием и проглотил колпачок от фломастера. Предмет сразу попал в дыхательные пути и вызвал асфиксию.
В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мальчика и устанавливает виновных.
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Евгения Парфентьева