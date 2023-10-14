В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом

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Три человека скончались от отравления угарным газом в селе Давыдовка.
Женщина и двое мужчин погибли, отравившись угарным газом в частном доме. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
«По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. Все обстоятельства произошедшего выясняются», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались.
ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день три женщины скончались.
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«По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. Все обстоятельства произошедшего выясняются», - сказано в сообщении.
ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день три женщины скончались.
Читайте также:
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Мария Фирсова