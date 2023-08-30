В Саратовской области женщина погибла в перевернувшейся скорой

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Машина скорой помощи попала в ДТП и перевернулась в Ровенском районе Саратовской области.
Региональное управление ГИБДД сообщает, что автомобиль Lada Largus съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии скончалась 87-летняя женщина. Водитель и 47-летний пассажир госпитализированы с травмами.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что сотрудник ГИБДД прошёл медэкспертизу вместо чиновника, сбившего насмерть пенсионерку.
Главное управление МВД по Воронежской области проводит проверку по факту сдачи инспектором ГИБДД анализов вместо депутата, сбившего насмерть женщину на пешеходном переходе.
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Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Главное управление МВД по Воронежской области проводит проверку по факту сдачи инспектором ГИБДД анализов вместо депутата, сбившего насмерть женщину на пешеходном переходе.
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Мария Фирсова