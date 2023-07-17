В Саратовской области более 180 человек пострадали из-за подтопления

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В Саратовской области из-за подтопления в селе Солянка Озинского района Саратовской области введен режим ЧС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.
«Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены: вода вошла в дома. Пострадали 183 человека, 18 человек размещены в ПВР, два человека останутся в ПВР на ночлег», — говорится в публикации.
Уточняется, что подтопленными оказались улицы Чапаева, Молодежная и Садовая. На месте работают сотрудники спасательных служб.
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Диана Аванесян