В Саратовской области в ДТП погиб 10-летний ребёнок

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Маршрутка и квадроцикл столкнулись в Саратовской области
В селе Старицкое столкнулись квадроцикл и пассажирский микроавтобус.
10-летний ребёнок находился за рулем квадроцикла. Погибший является уроженцем города Салехарда. Он скончался до приезда медиков.
Микроавтобусом управлял мужчина 1977 года рождения.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что три человека погибли после столкновения мотоциклистов в Якутии. Республиканская госавтоинспекция сообщает, что в результате столкновения мотоциклистов без водительских прав и шлемов погибли трое человек, передает РИА Новости.
10-летний ребёнок находился за рулем квадроцикла. Погибший является уроженцем города Салехарда. Он скончался до приезда медиков.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что три человека погибли после столкновения мотоциклистов в Якутии. Республиканская госавтоинспекция сообщает, что в результате столкновения мотоциклистов без водительских прав и шлемов погибли трое человек, передает РИА Новости.
Мария Фирсова