В Саратовской области в ДТП с лошадью погиб человек

Фото: Фотобанк Московской области
В Саратовской области минивэн на дороге врезался в лошадь. В результате ДТП один человек погиб, шесть пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управлении ГИБДД.
Уточняется, что ДТП произошло в 22:45 (21:45 по московскому времени) на автодороге неподалеку от поселка Столяры Озинского района.
В ГИБДД добавила, что в результате столкновения лошадь погибла.
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«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования допустил наезд на животное — лошадь. В результате ДТП женщина 1971 года рождения погибла, водитель и пять пассажиров доставлены в медучреждение», — цитирует агентство сообщение пресс-службы управления.
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Диана Аванесян