В Саратовской области в подвале здания полиции нашли конверт с надписью «Яд»

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Конверт пролежал в подвале несколько лет, а обнаружили его только сейчас.
Теперь старшину полиции, который в 2017 был ответственным за хранение вещественных доказательств, проверяют. Из-за найденного конверта, возможно, возбудят дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.
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