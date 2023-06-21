В Саратовской области женщине разгромили дом и разбили машины из-за щенка

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В посёлке Поливановка Саратовской области женщине разгромили дом и разбили машины, она подозревает в содеянном своих соседей, которые ранее угрожали ей
В Саратовской области семейная пара проколола колёса и разрисовала машину соседки из-за пропавшего щенка, передаёт Telegram-канал Baza.
Также супруги сломали женщине забор и залили ей дом водой.
Уточняется, что инцидент произошёл в посёлке Поливановка Саратовской области. По словам потерпевшей 50-летней женщины, её соседи завели щенка, но не следили за ним. Собака часто скулила. Поэтому женщина предложила взять её к себе, но соседи отказали ей в этом. А потом щенок пропал и хозяева подумали, что это соседка похитила его. Несколько раз они приходили к женщине и угрожали ей топором. Сотрудники правоохранительных органов посоветовали ей написать заявление, а когда на следующий день женщина приехала домой, то увидела, что её дом и машины сильно пострадали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Также супруги сломали женщине забор и залили ей дом водой.
«Кто-то сломал забор, повредил крышу, пробрался к чердаку и засунул туда шланг для полива. В итоге вода залила весь второй этаж. На машинах неизвестные разрисовали кузов, прокололи шины и чуть не оторвали зеркала заднего вида», — говорится в сообщении.Женщина подозревает в содеянном своих соседей, она написала заявление в полицию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная