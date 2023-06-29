В Саудовской Аравии у консульства США ликвидировали мужчину с оружием

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В публикации говорится, что в 18:45 у здания американского консульства остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руках. Саудовские силовики действовали в соответствии с ситуацией, неизвестный был ликвидирован в ходе перестрелки.
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