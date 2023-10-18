В Щелкове сотрудница УК сбила женщину, уезжая от недовольных жильцов

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В подмосковном Щелкове женщину сбила на машине сотрудница управляющей компании, в настоящее время пострадавшая госпитализирована. Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей главка МВД Подмосковья Татьяну Петрову.
«По предварительной информации, женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершила наезд на местную жительницу, 1984 года рождения, которая с телесными повреждениями госпитализирована», — цитирует издание слова собеседницы.
Инцидент случился около 14:15 на улице Космодемьянской. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.
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