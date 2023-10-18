В Щёлкове прошли обыски в УК «Паритет», где переехали женщину на Audi

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Сотрудники СК пришли в офис ранним утром.
Mash пишет, что документы изъяты, работников из здания не выпускают. Начальства на месте не оказалось, а все ключевые сотрудники сбежали.
Недалеко от управляющей компании начался снова митинг. Собрались все, кто устал от «Паритета» и холодных батарей в своих домах. По данным СК, компания снова не подготовились к зиме. Осенью выкопала старые трубы, а новые не привезла.
Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Напомним, глава УК «Паритет» опроверг информацию о том, что женщина, переехавшая девушку в Щелкове, является сотрудницей компании.
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Недалеко от управляющей компании начался снова митинг. Собрались все, кто устал от «Паритета» и холодных батарей в своих домах. По данным СК, компания снова не подготовились к зиме. Осенью выкопала старые трубы, а новые не привезла.
Напомним, глава УК «Паритет» опроверг информацию о том, что женщина, переехавшая девушку в Щелкове, является сотрудницей компании.
«Она у нас не работает и никогда не работала. Люди пришли высказать претензии по поводу отсутствия тепла, признаю, вопросы есть», - заявил директор УК «Паритет».По его словам, жители приняли девушку, находившуюся возле здания УК, за сотрудницу компании.
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Мария Фирсова